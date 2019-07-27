EYOF Baku 2019: Церемония награждения победителей и призеров соревнований в упражнениях на параллельных брусьях и в вольных упражнениях (ФОТО)

27 июля 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин в упражнениях на параллельных брусьях и среди женщин в вольных упражнениях, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019", сообщает Trend.

В упражнениях на параллельных брусьях первое место занял Илья Ковтун (Украина, 14,600 балла), на втором месте - Владимир Костюк (Украина, 14,300 балла), на третьем месте - Кристиан Балаж (Венгрия, 13,566 балла).

Среди женщин в вольных упражнениях золотую медаль завоевала Виктория Листунова (Россия, 14,066 балла), серебряную медаль - Андреия-Иоана Станкиулеску (Румыния, 13,633 балла), на третьем месте - Сильвиана-Мария Сфирингу-Георге (Румыния, 13,400 балла).

В субботу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики проходят финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля проходят 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях представляют четыре спортсмена – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская. Самед Мамедли вышел в три финала - в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастическом коне и в многоборье. Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль в упражнениях на гимнастическом коне.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов)

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