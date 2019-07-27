EYOF Baku 2019: Украинский гимнаст завоевал «золото» в упражнениях на перекладине – церемония награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин в упражнениях на перекладине, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019", сообщает Trend.

Золотую медаль завоевал Илья Ковтун (Украина, 13,366 балла), «серебро» - у гимнаста из Франции Лукаса Десанжа (13,233 балла), «бронза» досталась представителю Италии Ивану Брунелло (13,200 балла).

В субботу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики прошли финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля прошли 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях представляли четыре спортсмена – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская. Самед Мамедли вышел в три финала - в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастическом коне и в многоборье. Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль в упражнениях на гимнастическом коне.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов)

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