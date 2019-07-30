В Азербайджане для профилактики ДТП будут применяться макеты автомобилей дорожной полиции (ФОТО)

30 июля 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции (ГДП) распространило информацию о применении на дорогах макетов автомобилей дорожно-патрульной службы (ДПС).

Как сообщили во вторник Trend из управления, с целью пресечения нарушений правил дорожного движения, укрепления дисциплины водителей и развития культуры дорожного движения, на дорогах начата установка макетов, похожих на автомобили ДПС.

«Опыт показывает, что когда водители замечают несущую службу автомобиль ДПС, у них повышается чувство ответственности и дисциплины, они пытаются соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать привлечения к административной ответственности. И недисциплинированный водитель, двигающийся по дороге, где установлен такой макет, избегает возможной аварии"- говорится в сообщении.

Этот метод, используемый в России, Турции и других странах, дает положительные результаты в сведении к минимуму числа ДТП. Места этих макетов будут регулярно меняться. В настоящее время для привлечения внимания водителей в темное время суток и в условиях ограниченной видимости макеты снабжены проблесковым маячком синего цвета, а в дальнейшем планируется использование более инновативных дополнений.

На данный момент начата установка этих макетов в местах, которые будут видны участникам дорожного движения на достаточно удаленном расстоянии, а также на дорогах с повышенной вероятностью аварий.

"Целью этой и других мер, осуществляемых ГДП, является пресечение ДТП, обеспечение безопасности участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

Отметим, что эти макеты контролируются камерами и сотрудниками ДПС. Нанесение вреда макетам, являющимися государственным имуществом, влечет за собой ответственность.

(Текст: Турал Гараджаев)

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