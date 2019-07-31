Завтра в Азербайджане пройдет экзамен для будущих журналистов

31 июля 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 1 августа проведет экзамен по способностям для абитуриентов, желающих поступить на специальность "журналистика" по уровню бакалавриата вузов в 2019/2020 учебном году, сообщает в среду Trend.

В экзамене могут принять участие абитуриенты, которые электронным путем заполнили анкету, прошли регистрацию 22-25 июля для приема на специальность "журналистика" и сдали тестовый экзамен в III группе специальностей.

Экзамен будет организован в Баку, а также в городах Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гекчай, Ширван, Хачмаз, где расположены региональные отделения ГЭЦ.

Регистрацию прошли 486 абитуриентов (145 – юноши, 341 – девушки). Из них 448 абитуриентов будут сдавать экзамен в азербайджанском секторе, 38 – в русском секторе

Абитуриенты будут писать эссе на заданные темы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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