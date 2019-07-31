Генпрокуратура Азербайджана: В связи с событиями в Гяндже задержан 61 человек

31 июля 2019 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось расширенное оперативное совещание, посвященное итогам деятельности, установленной законом «О прокуратуре», и результатам региональных совещаний за первую половину 2019 года, передает в среду Trend.

В ходе совещания было отмечено, что за отчетный период в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры был расследован, согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, ряд тяжких, а также резонансных преступлений, завершено и направлено в суды 32 уголовных дела в отношении 70 лиц.

Продолжено следствие по уголовному делу, в связи с терактом совершенного Юнисом Сафаровым третьего июля в Гяндже, в рамках которого 29 членов организованной преступной группировки привлечены в качестве подозреваемых, по соответствующим статьям уголовного кодекса, 11 из них в международном розыске.

Кроме этого, продолжаются следственные действия по уголовному делу в связи с актами насилия, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, умышленным убийством двух полицейских, и другими фактами, связанными с событиями 10 июля 2019 года в Гяндже. В качестве подозреваемых привлечена к следствию группа численностью 61 человек, в отношении которых избрана мера пресечения заключение под стражу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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