Генпрокуратура Азербайджана: В связи с пожаровм в ТЦ “Диглас" допрошено более 400 предпринимателей

31 июля 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Следственная группа в составе сотрудников прокуратуры, МВД, МЧС и министерства по налогам обеспечила надлежащие следственные меры в связи с пожаром с тяжелыми последствиями 26 марта 2019 года в торговом центре "Диглас".

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано на расширенном оперативном совещании в Генпрокуратуре Азербайджана, посвященном деятельности ведомства, и итогам региональных совещаний за первую половину 2019 года.

Было отмечено, что с целью определения размеров ущерба зданию и предпринимателям, а также других обстоятельств дела, были назначены необходимые виды экспертизы. Более 400 предпринимателей, понесшие ущерб были допрошены. В результате следственных действий, 129 предпринимателей получили средства в размере один миллион 91 тысяча манатов.

Было подчеркнуто, что данный несчастный случай находится на контроле государства, и в общей сложности 371 предпринимателю выплачено два миллиона 155 тысяч манатов в качестве компенсации за понесенный ущерб.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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