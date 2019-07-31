Генпрокуратура Азербайджана: Возмещено 14,997 миллиона манатов в качестве ущерба в рамках уголовных дел

БАКУ/Trend/ - За первую половину 2019 года в Азербайджане по фактам взяточничества, злоупотреблений, превышения должностных полномочий, присвоений, растраты, мошенничества, служебного подлога и других преступных деяний завершено и направлено в суды 187 уголовных дел в отношении 316 лиц.

Как передает в среду Trend, об этом было сказано на расширенном оперативном совещании в Генеральной прокуратуре Азербайджана, посвященном итогам деятельности органа и результатам региональных совещаний за первую половину 2019 года.

Было отмечено, что в рамках уголовных дел было обеспечено возмещение 14 миллионов 997 тысячи манатов из 45 миллионов 568 тысяч манатов материального ущерба. С целью возмещения оставшихся средств принимаются надлежащие меры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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