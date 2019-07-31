В Азербайджане идет расследование для выявления источника сибирской язвы

31 июля 2019 21:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана начало расследования по факту заражения сибирской язвой двух человек в Сабирабаде.

Как сообщили в среду Тrend из агентства, из Центра гигиены и эпидемиологии Сабирабадского района министерства здравоохранения поступило письмо о том, что 25 июля в инфекционный отдел центральной районной больницы поступили жители района Гейдаров Малик Алыш оглу и Гафаров Тофиг Гейбат оглу. По подозрению в заражении сибирской язвой анализы больных были отправлены в Имишлинскую районную противочумную станцию. Безотлагательно была создана исследовательская группа из специалистов агентства, и командирована на место происшествия.

Группа проанализировала информацию, оформила анамнез, провела клинические исследования на хозяйственных участках и местах содержания скота, принадлежащего больным. Было установлено, что домашний скот не является источником инфекции.

Сотрудниками агентства также был проведен осмотр пункта забоя скота, принадлежащего брату одного из зараженных. Были взяты соответствующие образцы и переданы в лабораториию АПБ.

По итогам расследования, в скотоводческом хозяйстве не было выявлено фактов заражение сибирской язвой.

В настоящее время специалистами агентства продолжаются лабораторные исследования с целью установления источника заражения..

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев: Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Агентство аграрных услуг о вероятности заражения скота в Азербайджане сибирской язвой (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 20:31
В Баку закрыто кафе (ФОТО)
Общество 14:56
В Азербайджане пункты забоя скота будут оснащены необходимым оборудованием (ВИДЕО)
Общество 30 июля 12:11
Агентство пищевой безопасности Азербайджана опубликовало адреса пунктов забоя скота в период праздника Гурбан
Общество 29 июля 17:35
Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги
Экономика 29 июля 15:56
В Азербайджане закрыты еще два цеха по производству безалкогольных напитков (ФОТО)
Общество 26 июля 18:07
Лента новостей
Жителям Тулуна раздали 12 тонн хлеба
В мире 21:15
Нахчыванская бисквитная фабрика увеличит объем производства мучной продукции
Бизнес 20:56
Азербайджанская компания выпустит новые виды молочной продукции
Бизнес 20:52
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан следует путем устойчивого развития, и в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана
Политика 20:47
Британская аудиторская фирма вышла на грузинский рынок
Финансы 20:39
Государственный гимн Азербайджана на языке жестов (ВИДEO)
Общество 20:34
Агентство аграрных услуг о вероятности заражения скота в Азербайджане сибирской язвой (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 20:31
Генпрокуратура Азербайджана: За первую половину 2019 года раскрыто 82,4 % преступлений
Общество 20:09
Госпогранслужба Азербайджана: Провокации ВС Армении продолжаются, есть раненый
Нагорно-карабахский конфликт 19:55