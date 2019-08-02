Сибирской язвой можно заразиться и в ходе земляных работ – минсельхоз Азербайджана

2 августа 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последнее время сибирская язва проявлялась каждый год у пяти-шести животных, не прошедших вакцинацию.

Об этом сказал заведующий отделом по регулированию здоровья животных и ветеринарных услуг Агентства аграрных услуг (ААУ) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Рамиз Салманов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, если при забое скота кровь не сворачивается, то подозрение падает на сибирскую язву. «Эта болезнь наблюдается у животных, завезенных в страну извне. Их берут под контроль, и вакцинируют», - заверил он.

Салманов подчеркнул, что сибирской язвой можно заразиться не только от скота, но и во время земляных работ.

«Надо своевременно проходить вакцинацию, чтобы не заразиться. В грунте споры сибирской язвы могут оставаться живыми 80-100 лет. И в основном животные заражаются именно в весенние и осенние месяцы. Весной, когда животные пасутся на пастбища, травы бывает немного, и больше контакта с грунтом. Сибирскую язву может спровоцировать и любая царапина. Но если животные вакцинированы, то даже при введении этого вируса, не заражаются сибирской язвой».

Напомним, что в Сабирабаде у двух человек была диагностирована сибирская язва, один из них скончался.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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