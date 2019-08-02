Агенство аграрных услуг Азербайджана о сибирской язве

2 августа 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения сибирской язвы труп погибшего животного сжигается,а участок вокруг него в радиусе пяти метров обеззараживается огнем, на участке и в почве проводится дезинфекцияя, так как сибирская язва может оставаться в почве в течение 80 -100 лет. Сам человек может заразиться при контакте со скотом или почвой. Об этом, как сообщает Trend, глава отдела по контролю ветеринарных услуг и здоровья животных при Агентстве аграрных услуг Рамиз Салманов сообщил на пресс-конференции, посвященной вопросам проведения эпизоотических мероприятий.

При разрезании тканей больного животного кровь не свертывается, и это сразу же вызывает подозрения. Поэтому вероятность потребления человеком зараженного мяса крайне низка. Однако отдел по контролю над ветеринарными службами и контролю животных в этих целях постоянно информирует Агентство пищевой безопасности о подозрительном состоянии животных.

Для человека сибирская язва обычно не смертельна, однако в кишечной форме или в результате накопительного эффекта болезней летальный исход возможен, сообщил руководитель отдела.

По поводу распространения болезни среди домашнего скота, Салманов сказал, что наиболее опасные сезоны - весна и осень,когда животные пасутся дольше и на больших территориях. В отличии от людей, у животных сибирская язва заразна и чтобы предотвратить заражение, необходима профилактическая вакцинация.

"Вероятность заражения животного еще выше при наличии открытой раны. Тем не менее, если животное вакцинировано, оно не заразится, даже если его намеренно ткнуть зараженной иглой", - добавил он.

Глава отдела добавил, что основная проблема, связанная с частым заболеванием животных связана с тем, что фермеры слишком поздно обращаются к ветеринарам.

“Хозяева обращаются к ветеринару только когда спустя несколько суток замечают, что скот ничего не ест. К тому времени животное обычно уже не спасти”, - добавил он.

Ветеринары советуют фермерам внимательно следить за стойкой, шерстью и носом животных. Сухой нос, ломкая шерсть и неустойчивая стойка - первый признак о заболевании животного.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)






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