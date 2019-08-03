Азербайджан - страна с самым высоким процентом молодого покаления в Европе

3 августа 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан - страна с самым высоким процентом людей в возрасте от 25 до 29 лет в Европе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом пишет издание MDS со ссылкой на Eurostat.

В Азербайджане 9,4 процента населения составляют представители молодого поколения, говорится в материале.

Другие европейские страны с самым большим числом молодого покаления - это Мальта, где они составляют 8,4 процента, далее Албания (8,2 процента) и Исландия (8 процентов).

При этом, десять лет назад одной из стран на континенте с наибольшим числом людей в возрасте от 25 до 29 лет была Турция с 9 процентами от общего числа населения. Сегодня молодое покаление составляет 7,7 процента населения Турции.

Далее, в сообщении отмечается, что в Германии молодое покаление составляет 6,4 процента населения, во Франции и Великобритании - 5,8 процента и 6,9 процента, соответственно.

В Испании и Италии люди в возрасте от 25 до 29 лет составляют 5,4 процента от общей численности населения, что является одним из самых низких показателей в континенте.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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