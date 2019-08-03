Пресечена попытка контрабандного ввоза в Азербайджан партии пиротехнических средств

3 августа 2019 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На таможенном посту «Красный мост» задержан и осмотрен, следовавший из Грузии автомобиль марки Volkswagen Golf, управляемый гражданином Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend из Государственного таможенного комитета (ГТК), в ходе опроса гражданин сказал, что при нем и в транспортном средстве нет предметов, спрятанных от таможенного контроля.

Однако, во время таможенного досмотра в грузовом отсеке и топливном баке автомобиля было обнаружено 600 штук пиротехнических средств с маркировкой Mega Black Devil и 160 - Magic shots-405.

По факту ведется расследование.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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