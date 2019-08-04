Стартовал конкурс "Полевая кухня" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стартовал конкурс «Полевая кухня» в рамках соревнований «Армейские международные игры-2019», в котором также участвуют азербайджанские военные повара, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Судьи конкурса пробуют и оценивают различные блюда, приготовленные военными поварами.

В рамках соревнований в Доме дружбы участникам состязаний и гостям представляются приготовленные азербайджанскими военными поварами различные блюда национальной кухни страны.

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