Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала второй на чемпионате мира в Софии

5 августа 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Софии завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди кадетов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сборная страны успешно выступила на данном турнире.

Пятеро из восьми азербайджанских борцов завоевали медали. Нихат Мамедли (55 кг) и Лачын Велиев (92 кг) стали чемпионами мира. Зия Бабашов (48 кг) и Эльмир Алиев (51 кг) завоевали "серебро", Фарид Садыхлы (45 кг) - "бронзу".

Таким образом, сборная Азербайджана стала второй в командном зачете, набрав 123 балла. Первое место заняла сборная Ирана (148 баллов), на третьем месте - сборная России (99 баллов).

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