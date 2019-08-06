Завершается процедура выбора специальностей для приема в вузы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершается процедура выбора специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения Азербайджана.
Выбор специальностей проводится в режиме онлайн до 23:59 шестого августа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.
Абитуриенты могут уточнить коды специальностей в перечне, опубликованном в четвертом номере журнала «Абитуриент», и ввести их в соответствующем разделе на сайте ГЭЦ.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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