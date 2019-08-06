Завершается процедура выбора специальностей для приема в вузы Азербайджана

6 августа 2019 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершается процедура выбора специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения Азербайджана.

Выбор специальностей проводится в режиме онлайн до 23:59 шестого августа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Абитуриенты могут уточнить коды специальностей в перечне, опубликованном в четвертом номере журнала «Абитуриент», и ввести их в соответствующем разделе на сайте ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане завершается процедура выбора специальностей по приему в колледжи
Общество 5 августа 15:17
Около 7000 абитуриентов, поступающих в вузы в Азербайджане, не подтвердили свои заявки
Общество 30 июля 20:41
ГЭЦ: Более 14 тыс. суббакалавров участвуют в конкурсе по приему в вузы Азербайджана
Общество 25 июля 09:28
В Азербайджане начинается процедура выбора специальностей в вузы
Общество 24 июля 10:28
ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей в ВУЗах
Общество 20 июля 09:50
В Азербайджане начался выбор специальностей по приему в резидентуру
Общество 16 июля 17:17
Лента новостей
Туркменистан сократит посевные площади под пшеницу
Бизнес 10:13
Узбекская ТЭС запустила первую газовую турбину
Энергетика 10:13
ТОП-10 банков Азербайджана по объему наличных средств
Финансы 10:10
Израиль посетило рекордное количество туристов
Израиль 10:10
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:07
В каких городах Турции больше всего транспортных средств?
Турция 09:59
Золото в Азербайджане подорожало
Экономика 09:53
Ученые: упавшее в океан на Марсе 3 млрд лет назад небесное тело могло вызвать мега-цунами
Другие страны 09:53
Германия выделит Таджикистану миллионы евро для возведения ГЭС в ГБАО
Таджикистан 09:50