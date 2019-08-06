Национальный гидрометеорологический департамент Азербайджана будет работать по новой системе

6 августа 2019 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Система Türk Metcap, используемая в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, заменена на новейшую Türk Metcapplus, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с применением новой системы, специалисты Главного метеорологического управления Турции провели в департаменте трехдневный тренинг.

Применение Türk Metcapplus позволит улучшить качество прогноза погоды.

В новой версии программы во время составления прогноза, наряду с фактическими показателями, также будут учитываться показатели многочисленных прогностических карт, результаты цифровых моделей, продолжительного обмена информацией и спутниковых данных, которые будут обновляться каждые три часа

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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