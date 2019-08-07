В Азербайджане за год из незаконного оборота изъяты более 2,5 тонны наркотических средств

7 августа 2019 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году министерством иностранных дел, Государственным таможенным комитетом, Службой государственной безопасности, Государственной пограничной службой и Пенитенциарной службой министерства юстиции Азербайджана из незаконного оборота были изъяты две тонны 553 килограмма 570,976 грамма различных наркотических средств, в том числе 14819 кустов конопли.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

В целом за отчетный период правоохранительными органами были выявлены 3305 фактов в этой сфере, из которых 897 относились к незаконному приобретению, хранению, перевозке, пересылке или продаже наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров для продажи, 2124 - незаконному приобретению и хранению наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров не для продажи, 234 - незаконной культивации растений наркотического свойства, 50 - к иным нарушениям в данной сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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