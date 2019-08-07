Magic Breeze Events готов организовать торжества под ключ

БАКУ/Trend/ -Кетеринговая компания «Magic Breeze Events» предлагает спектр услуг по организации и обслуживанию корпоративных и частных вечеринок и других торжеств.

Ее основатель, шеф-повар Эмин Гасанов более двадцати лет проработал в кулинарии, причем с известными западными шеф-поварами, в том числе, с Филиппом де Бондом ( Philip de Bond), Нильсом Крамером (Nils Kramer), Али Ронаем (Ali Ronay), Джордже Костичем (Djordje Kostic), а также набрался большого опыта, работая с известными азербайджанскими шефами.

Занимаясь любимой профессией, он участвовал в фестивалях и конкурсах поваров, в частности в Турции, Москве и, конечно, в Баку. Эмин Гасанов получил золотую медаль в городе Болу в Турции, выиграл золотую медаль и кубок на других кулинарных конкурсах в составе профессиональной команды поваров из Азербайджана. Среди его коронных - блюда азербайджанской, турецкой и европейской кухни. Например, плов в тыкве с бараниной и каштанами, шах-плов с бараниной, фуа-гра с соусом ежевики, люля-кебаб цезарь-ролл, люля –кебаб с зеленью, мангал-салат с сыром фета и другие.

«Magic Breeze Events» предлагает организацию дней рождений, вечеринок, свадеб, банкетов. Компания готова взять на себя украшение помещений для мероприятия, организовать работу аниматоров, аренду яхт в Баку и в других прибрежных странах на Каспии, аренду вилл, дач и всего необходимого инвентаря. По заказу клиента компания может организовать мероприятие "под ключ".

Если вы проводите семинар или конференцию, компания готова организовать кофе-брейки и закуски.

Имея большой опыт в ресторанном бизнесе, готовы помочь с составлением и дизайном меню, спроектировать кухни и залы для ресторана и кафе, организовать мониторинг ресторанов и отелей, предложить их дизайн, помочь с ребрендингом. Гасанов уже делал подобную работу в Китае в городе Гуанчжоу, когда проводил мониторинг ребрендинга ресторана с концепцией европейской и восточной кухни.

Ссылка на фейсбуке https://www.facebook.com/MAGIC.BRIZ/

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