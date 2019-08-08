В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледж абитуриентов

8 августа 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Началась регистрация абитуриентов, поступивших в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре, поступившие в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования должны пройти регистрацию в том учебном заведении, в которое они были приняты, с 8 по 23 августа (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Абитуриенты могут узнать список требуемых документов в учебном заведении, в которое они поступили.

Отсутствие регистрации в указанный срок будет расценено как отказ абитуриента от размещения по соответствующей специальности, и он будет исключен из списка принятых.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Для кандидатов желающих работать в органах прокуратуры будет проведен тестовый экзамен
Общество 7 августа 13:36
ГЭЦ Азербайджана объявляет прием на свободные плановые места в резидентуру
Общество 6 августа 17:00
В Азербайджане обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи
Общество 6 августа 16:51
В Азербайджане завершается выбор специальностей по приему в вузы на степень бакалавра
Общество 6 августа 15:35
В Азербайджане завершается процедура выбора специальностей по приему в колледжи
Общество 5 августа 15:17
В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов по спобностям для будущих журналистов
Общество 2 августа 17:48
Лента новостей
В Азербайджане значительно выросло потребление газа
Энергетика 11:14
Подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт
Происшествия 11:07
Археологи нашли на дне озера в Польше наконечник копья, принадлежавший викингам
Европа 11:05
Дженнифер Энистон скучает по "Друзьям"
Интересное 11:00
В Турции сократились количество авиарейсов
Турция 10:57
В результате ДТП на трассе Баку-Сумгайыт пострадали пять человек
Общество 10:54
Из Нью-Йорка в Баку: встреча с известной пианисткой (ФОТО)
Культура 10:42
Нацбанк Беларуси не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году
Беларусь 10:38
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
США 10:37