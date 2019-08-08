В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледж абитуриентов

БАКУ /Trend/ - Началась регистрация абитуриентов, поступивших в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре, поступившие в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования должны пройти регистрацию в том учебном заведении, в которое они были приняты, с 8 по 23 августа (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Абитуриенты могут узнать список требуемых документов в учебном заведении, в которое они поступили.

Отсутствие регистрации в указанный срок будет расценено как отказ абитуриента от размещения по соответствующей специальности, и он будет исключен из списка принятых.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.