Азербайджанские военные врачи приняли участие в очередном этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета»

11 августа 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Военные врачи продемонстрировали свои способности в состязаниях по эвакуации раненых и получивших повреждения военнослужащих с поля боя на конкурсе «Военно-медицинская эстафета», который проходит в рамках Армейских международных игр-2019 в Узбекистане.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны.

В ходе состязаний, проведенных в полевых условиях, военные врачи, согласно нормативам, выполнили задачи по оказанию первой медицинской помощи раненому и получившему повреждение военнослужащему, переноске пострадавшего из-под огня условного противника к месту оказания квалифицированной помощи, а также другие задачи.

Наряду с азербайджанскими военными врачами в конкурсе участвуют также команды из 11 стран.

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