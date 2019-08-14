В Азербайджане запущен пилотный проект для просвещения беременных женщин

14 августа 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Азербайджана приступило к реализации пилотного проекта в Мингечевире - «SMS просвещение по охране здоровья матери и ребенка», сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Проект запущен в рамках меморандума подписанного между агентством и ЮНИСЕФ.

Целью данного проекта является информирование будущих матерей о важности медицинских осмотров на ранних сроках беременности, соблюдение нужных диет, недельного и триместрального осмотра, грудного вскармливания, а также тестирование роли SMS оповещений в просвещении.

Так, беременным женщинам будут предоставлены 25 SMS-пакетов с важной информацией о беременности, здоровом образе жизни и медицинской консультации.

Ведущие мобильные операторы страны поддержали проект, взяв на себя расходы на SMS.

Меморандум о взаимопонимании между Госагентством по обязательному медстрахованию Азербайджана и ЮНИСЕФ был подписан в январе. Он вносит свой вклад в расширение охвата мероприятий, проводимых в Азербайджан по охране здоровья матери и ребенка.

В целях охраны здоровья населения и повышения качества медицинских услуг со следующего года планируется ввести в стране обязательное медицинское страхование.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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