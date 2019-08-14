В Азербайджане стартует информационная система по перемещениям школьников

14 августа 2019 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Процесс электронной фиксации перемещения школьников в Азербайджане стартует 15 августа в 15:00.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, для использования электронной системы перемещения учеников нужно зайти на портал www.sy.edu.az и пройти регистрацию.

Перевод процесса в электронный формат послужит сокращению дистанции между родителями и школой, облегчит организацию их контакта с образовательным учреждением.

В то же время, благодаря этому станет возможным оперативное получение информации об отчетности, статистике и других деталях перемещения школьников в течение учебного года.

Целью нововведения является сохранение стабильности контингента учащихся, формирование детальных и точных статистических отчетов об учащихся.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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