В некоторых селах Шеки и Огуза ограничена подача газа

16 августа 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня утром ограничена подача газа в некоторые села Шеки и Огуза.

Как сообщили в пятницу Trend в ПО "Азеригаз", в связи с повреждением газовой линии среднего давления во время дорожно-строительных работ с 9:00 ограничена подача газа в села Кичик Дахна, Бёюк Дахна, Дара Джаннат, Сучма Шекинского района.

В свою очередь, в Огузском районе обнаружена утечка на газовой линии среднего давления. Поэтому в селах Байан, Буджаг, Джалут, Мухас этого района вводятся временные ограничения на подачу газа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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