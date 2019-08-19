В ряде населенных пунктов Азербайджана ограничена подача газа

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 в нескольких кварталах и микрорайонах Сумгайыта, а также в Джорате, Новханы, Сарае, Джейранбатане и жилом массиве "Металлург баглары" приостановлена подача газа.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", ограничение связано с работами по замене задвижек соединений на газовой трубе среднего давления "Шехер-4". Ограничения будут в силе до завершения работ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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