Пожар начался на территории Шабрана - ИВ Губы

БАКУ /Trend/ - Пожар на границе Губинского и Шабранского районов начался на территории Шабрана и распространился на территорию Губинского района. Об этом сказал в понедельник Trend заместитель главы исполнительной власти Губинского района - завотделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития Ханлар Хейбатов.

"Пожар начался около восьми часов утра в Шабранском районе. Представители ИВ и муниципалитета, а также сотрудники МЧС находятся на месте происшествия", - сказал Хейбатов.

Он отметил, что пожар зафиксирован на той территории муниципалитета, где растет много колючих деревьев. В связи с этой особенностью территории тушение пожара займет время. Во время ЧП никто не пострадал.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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