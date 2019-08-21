Мы стали очевидцами напряженной работы поисково-спасательной группы - вдова погибшего летчика

БАКУ/Trend/ - Его мужество и отвага вселяли в нас надежду, что Рашад вернется домой к своим детям живым и невредимым, жаль, что наши ожидания не оправдались.

Об этом сказала журналистам после похоронной церемонии Кёнуль Гусейнова - вдова погибшего полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева - пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение в ходе ночных плановых учебно-тренировочных полетов, передает в среду Trend.

Она сказала, что ее муж был храбрым и хорошим человеком, патриотом своей страны.

"Двое его детей будут достойны имени Рашада, и вырастут патриотами своей страны", - сказала супруга пилота.

Вдова также поблагодарила поисково-спасательную группу сказав, что стала очевидцем её напряженной работы. По ее словам, погодные условия позволили найти его тело только на днях.

Напомним, что 24 июля в 22:00 потерпел крушение самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась. Останки пилота и самолета были обнаружены 20 августа.

Созданная по поручению министра обороны Азербайджана комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, проводятся следственные действия.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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