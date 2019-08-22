Али Ахмедов: Если кто-то пытается искусственно повышать цены, то государству следует принимать экономические меры (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Недопущение искусственного роста цен всегда в центре внимания правительства Азербайджана. С этой целью принимается надлежащие меры.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов в ходе рейда с участием представителей прессы в некоторых торговых центрах, где продаются продукты питания, передает в четверг Trend.

Поинтересовавшись качеством, ценами на продукты сельского хозяйства и уровнем услуг, оказываемых населению, Али Ахмедов сообщил, что основной целью Президента и правительства Азербайджана является развитие внутреннего производства, в частности увеличение производства сельскохозяйственной продукции.

Вице-премьер отметил, что за последние годы производство сельхозпродукции в Азербайджане значительно выросло. Таким образом, можно сказать, что проблема продовольственной безопасности населения решена. В настоящее время основная часть потребностей граждан в продуктах питания обеспечивается за счет местного производства.

Али Ахмедов, отметив существенный прогресс в аграрном секторе Азербайджана, сказал, что в стране обеспечено изобилие продуктов, в то время, как часть местной продукции экспортируется за границу. Он подчеркнул что, одной из сфер, формирующих и играющих большую роль в развитии экспортного потенциала Азербайджана, является сельское хозяйство. Развитие этого сектора, наряду с повышением занятости фермеров, также позволит в большем объеме обеспечивать потребности страны в продуктах питания.

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