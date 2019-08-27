Два бакинских поселка останутся без газа

27 августа 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на некоторое время будет ограничено газоснабжение отдельной части двух бакинских поселков - Мардакян и Шувелан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Ограничение в подаче газа связано с устранением утечки газа на линии, подключенной к газопроводу «Сахиль» в Хазарском районе.

Кроме того, во время ДТП, произошедшего минувшей ночью в селе Набрань Хачмазского района, был поврежден шкафной газорегуляторный пункт, откуда поступал газ в села Сеидли и Хурай. В результате без газа остались 180 абонентов этих сел. Автомобиль, совершивший ДТП, был найден в другом селе. В настоящее время идут работы по восстановлению газоснабжения на территории.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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