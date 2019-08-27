В Баку проводятся тренинги для учителей групп дошкольной подготовки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку стартовали подготовительные тренинги по повышению квалификации учителей начальных классов, которые будут преподавать в 2019-2020 учебном году в группах дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений.

Как сообщили во вторник Trend в Управлении образования города Баку, тренинги по программе "Методика организации работы в группах дошкольной подготовки" осуществляется по заказу министерства образования центром дополнительного образования "Инновационные технологии в образовании".

А мониторинг и оценка результатов обучения проводятся Институтом профессионального развития работников образования.

Основная цель тренингов - формирование необходимых навыков у учителей, которые будут преподавать в группах дошкольной подготовки, с целью обеспечения интеллектуального, физического и психологического развития детей, приобретения ими базовых навыков труда, обнаружения талантов и способностей, их эстетического воспитания, формирования с раннего возраста бережного отношения к природе и людям.

На тренингах предусмотрено участие порядка тысячи учителей начальных школ.

Отметим, что согласно результатам итоговой оценки участникам тренингов будут выданы соответствующие сертификаты. Прошедшие подготовку учителя начнут работу с первого октября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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