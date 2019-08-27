В Баку проводятся тренинги для учителей групп дошкольной подготовки (ФОТО)

27 августа 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку стартовали подготовительные тренинги по повышению квалификации учителей начальных классов, которые будут преподавать в 2019-2020 учебном году в группах дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений.

Как сообщили во вторник Trend в Управлении образования города Баку, тренинги по программе "Методика организации работы в группах дошкольной подготовки" осуществляется по заказу министерства образования центром дополнительного образования "Инновационные технологии в образовании".

А мониторинг и оценка результатов обучения проводятся Институтом профессионального развития работников образования.

Основная цель тренингов - формирование необходимых навыков у учителей, которые будут преподавать в группах дошкольной подготовки, с целью обеспечения интеллектуального, физического и психологического развития детей, приобретения ими базовых навыков труда, обнаружения талантов и способностей, их эстетического воспитания, формирования с раннего возраста бережного отношения к природе и людям.

На тренингах предусмотрено участие порядка тысячи учителей начальных школ.

Отметим, что согласно результатам итоговой оценки участникам тренингов будут выданы соответствующие сертификаты. Прошедшие подготовку учителя начнут работу с первого октября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку проводятся тренинги для учителей групп дошкольной подготовки (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для учителей групп дошкольной подготовки (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для учителей групп дошкольной подготовки (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для учителей групп дошкольной подготовки (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для учителей групп дошкольной подготовки (ФОТО)
  • В Баку проводятся тренинги для учителей групп дошкольной подготовки (ФОТО)
Новости по теме
Начались собеседования в рамках конкурса по приему на работу на вакантные места в школы Баку
Общество 13:51
В Шамахы пройдет летний лагерь İnnocamp
Бизнес 26 августа 13:46
Выпускники двух школьных классов в Баку поступили в вузы в полном составе
Общество 21 августа 18:16
Начато обучение железнодорожников Азербайджана по различным направлениям безопасности труда (ФОТО)
Бизнес 20 августа 11:22
В Азербайджане начался выбор вакансий в рамках конкурса по приему на работу в школы
Общество 19 августа 18:17
Ученики двух выпускных классов в Баку поступили в вузы в полном составе (ФОТО)
Общество 19 августа 14:45
Лента новостей
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" открывает тендер на услуги по утилизации промотходов
Тендеры 16:09
Создание СЭЗ в Азербайджане способствует открытию новых рабочих мест
Бизнес 16:08
Кредитный портфель«Kəpəz» увеличился почти в семь раз
Финансы 16:06
Инициатива «EU4Business» направлена на улучшение делового-климата Украины (Эксклюзив)
Бизнес 16:03
Самолет Air China не смог вылететь из Пекина в Токио из-за задымления в салоне
Китай 16:02
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 16:02
Туркменистан и Сингапур подписали ряд межправдокументов
Бизнес 15:58
В Казахстане нацелены на снижение дефицита бюджета страны
Финансы 15:55
В Ираке при нападении неизвестных погибли двое солдат
Арабские страны 15:42