На матч Карабах-Линфилд уже продано 10 тыс. билетов

БАКУ /Trend/ - На ответную встречу «Карабаха» с североирландским «Линфилдом» в раунде плей-офф Лиги Европы в продажу поступило 30 тысяч билетов.

Об этом во вторник сообщил Trend пресс-секретарь клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов.

По его словам, 10 тысяч билетов уже продано и реализация продолжается.

Отметим, что 29 августа в рамках раунда плей-офф Евролиги агдамский «Карабах» проведет ответную встречу с североирландским клубом «Линфилд».

Игра состоится на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова в 20:00.

Напомним, что на выезде «Карабах» сыграл со счетом 2:3 в пользу «Линфилда»

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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