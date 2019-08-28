Подводный автомат в арсенале азербайджанской армии

28 августа 2019 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в ходе состоявшейся в Баку военной выставке продемонстрировала автоматическое оружие, стреляющее под водой, сообщает в среду Trend.

Подводный автомат АПС является оружием российского производства. Автомат использует специальные патроны калибра 5,66×39 мм и весит 3,14 килограмма. Магазин оружия рассчитан на 26 патронов, патроны данного автомата отличаются от стандартных автоматных, и оснащённой игловидной пулей длиной 120 мм.

Подводный автомат может уничтожить цель на расстоянии до 40 метров на глубине 11 метров, на расстоянии до 20 метров на глубине 20 метров, и на расстоянии 11 метров на глубине 40 метров. На суше же автомат может поразить цель на расстоянии 30 метров.

Данный вид стрелкового вооружения находится на вооружении ГПС и используется для охраны морских границ Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Приостановлено газоснабжение трех районов Баку
Общество 09:42
В Азербайджане обнародован уровень солнечной активности
Общество 27 августа 19:06
На матч Карабах-Линфилд уже продано 10 тыс. билетов
Общество 27 августа 16:42
Стал известен судейский состав футбольного матча Карабах-Линфилд
Общество 27 августа 16:27
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 27 августа 16:02
В Баку проводятся тренинги для учителей групп дошкольной подготовки (ФОТО)
Общество 27 августа 15:44
Лента новостей
В Южной Корее исследуют морскую воду на фоне сообщений об утечке радиации в КНДР
Другие страны 09:45
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 августа
Политика 09:42
Приостановлено газоснабжение трех районов Баку
Общество 09:42
Обязательства TBC Kredit сократились более чем на четверть
Финансы 09:40
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:36
Туркменистан может увеличить поставки природного газа в Китай, Россию и Иран
Энергетика 09:33
Прибыль TBC Kredit сократилась почти вдвое
Финансы 09:27
Туркменистан планирует реализацию проектов в химотрасли
Бизнес 09:21
Крупнейшие техгиганты создадут в Израиле региональный центр
Израиль 09:13