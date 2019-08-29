В Азербайджане сегодня завершается регистрация поступивших в колледжи

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается регистрация абитуриентов, принятых в колледжи Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Сегодня до 17:00 абитуриенты должны пройди регистрацию, представив свои документы в учебное заведение, в которое поступили.

Со списком документов можно ознакомиться в этом же учебном заведении.

Непрохождение регистрации в указанный срок расценивается как отказ от зачисления по соответствующей специальности, и приказ о приеме абитуриента не направляется в учебное заведение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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