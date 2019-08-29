В Азербайджане сегодня завершается регистрация поступивших в колледжи

29 августа 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается регистрация абитуриентов, принятых в колледжи Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Сегодня до 17:00 абитуриенты должны пройди регистрацию, представив свои документы в учебное заведение, в которое поступили.

Со списком документов можно ознакомиться в этом же учебном заведении.

Непрохождение регистрации в указанный срок расценивается как отказ от зачисления по соответствующей специальности, и приказ о приеме абитуриента не направляется в учебное заведение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пройдет пробный экзамен для потенциальных госслужащих
Общество 28 августа 13:35
Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана
Общество 27 августа 09:53
В Азербайджане начинается процесс выбора специальностей на вакантные места в колледжах
Общество 27 августа 09:32
В Азербайджане продолжается регистрация на пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 26 августа 14:37
ГЭЦ Азербайджана ввел новшество в связи с результатами экзаменов по приему в вузы
Общество 20 августа 14:22
В Азербайджане оглашены результаты экзаменов по приему на работу в органы прокуратуры
Общество 9 августа 16:51
Лента новостей
Дорожная полиция Сабунчинского района Баку остановила свыше 100 автомобилей, нарушивших ПДД (ФОТО)
Общество 10:10
Британский регулятор признал вводящей в заблуждение рекламу правительства по Brexit
Другие страны 10:07
Попавший в ДТП в Лянкяране автобус работал незаконно - Госслужба автотранспорта
Происшествия 10:07
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 09:59
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Политика 09:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 августа
Экономика 09:53
Разведывательный самолет США облетел приграничную с КНДР южнокорейскую провинцию
Другие страны 09:52
АБИИ может финансировать инфраструктурные проекты в Узбекистане
Бизнес 09:47
Газовый госконцерн Туркменистана закупит трубы
Тендеры 09:35