Минэкологии Азербайджана обратилось в суд с исками о прекращении работы 23 объектов

29 августа 2019 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По результатам мониторингов, проведенных до настоящего времени, за загрязнение моря были оштрафованы 44 юридических и физических лица. Об этом сказала пресс-секретарь минэкологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в суды предприняты обращения о прекращении деятельности 23 объектов, владельцам которых были ранее сделаны неоднократные предупреждения, 165 объектам направлены обязательные к исполнению предписания.

Ибрагимова отметила, что предотвращение загрязнения Каспийского моря является одной из главных задач, и этот вопрос и впредь будет находиться в центре внимания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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