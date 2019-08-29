Азербайджанские школьники получат учебники до 6 сентября - минобразования

29 августа 2019 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился процесс распределения учебников по государственным общеобразовательным школам на 2019-2020 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Как сообщили в ведомстве, до шестого сентября учебники планируется раздать школьникам.

Просьба к учащимся и к их родителям до указанного срока обратиться в школы, и забрать учебники.

В случае затруднений с приобретением учебников необходимо проинформировать руководство школы.

Срок использования учебников четыре года, и новыми заменяются те, у которых истек указанный срок.

Учебники, которые выдаются на 2019-2020 учебный год, это, в основном, книги, которые использовались и в прежние годы, только часть из них была отпечатана в этом году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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