В «Ичеришехер» будут отремонтированы фасады и балконы домов

30 августа 2019 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» будут отремонтированы фасады и балконы домов, сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим жилищно-коммунальная ремонтная служба заповедника объявила тендер.

Кроме того, объявлен тендер и на проведение капитальных ремонтных работ жилищного фонда Управления заповедника.

Напомним, что в настоящее время в «Ичеришехер» реставрируется Дом бакинских ханов, идет реконструкция Ханского сада, находящегося на его территории, и бани, относящейся к XVII веку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку появится новый парк (Эксклюзив) (ФОТО)
Общество 24 августа 11:29
О сроках завершения реставрации и новшестве в связи с Домом Бакинских ханов (Эксклюзив)
Общество 27 июля 16:59
Рауф Алиев: Внесение исторической части Шеки в Список всемирного наследия - очередное достижение Азербайджана на международной арене
Точка зрения 8 июля 14:39
Включение исторического центра Шеки с Ханским дворцом в Список всемирного наследия - самый большой успех города - жительница Шеки
Общество 8 июля 13:24
Глава администрации "Ичеришехер": Рестораны и сувенирные лавки могут работать, но только не во вред историческим памятникам
Общество 7 июня 21:08
В исключительных случаях строительные работы в "Ичеришехер" могут быть разрешены
Общество 7 июня 20:09
Лента новостей
На севере Ирака уничтожены свыше 600 террористов РПК
Турция 11:01
При президенте Туркменистана назначен международный нефтегазовый эксперт
Бизнес 10:57
БРСМ проведет 8 сентября интерактивные акции по основам безопасности жизнедеятельности
Беларусь 10:51
Валовая прибыль провайдера онлайн оплат ОАО «GoldenPay» выросла на четверть
Финансы 10:46
Армянские снайперы обстреляли азербайджанский погранпункт (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 10:42
Компании из Кыргызстана принимают участие на выставке по техтекстилю в Мумбае
Кыргызстан 10:39
В Азербайджане будет налажено производство шаровых кранов
Бизнес 10:38
На заводе в Японии произошел взрыв
Другие страны 10:31
В Турции возросло число зарегистрированных китайских компаний
Турция 10:27