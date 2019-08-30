В «Ичеришехер» будут отремонтированы фасады и балконы домов

БАКУ /Trend/ - В Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» будут отремонтированы фасады и балконы домов, сообщает в пятницу Trend.
В связи с этим жилищно-коммунальная ремонтная служба заповедника объявила тендер.
Кроме того, объявлен тендер и на проведение капитальных ремонтных работ жилищного фонда Управления заповедника.
Напомним, что в настоящее время в «Ичеришехер» реставрируется Дом бакинских ханов, идет реконструкция Ханского сада, находящегося на его территории, и бани, относящейся к XVII веку.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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