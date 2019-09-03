В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)

3 сентября 2019 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Наримановском районе Баку продолжается реализация пилотного проекта по организации сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов современными средствами, который Департамент жилищно-коммунального хозяйства Баку осуществляет совместно с британской компанией «Mott MacDonald».

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу исполнительной власти города Баку, благодаря подготовительной и разъяснительной работе с населением в этой области достигнут значительный прогресс.

Просветительские мероприятия, брошюры и объявления, а также беседы на улицах и во дворах с жителями района приносят результаты. На площадках установлены контейнеры в необходимом количестве, назначены ответственные по дворам, волонтеры продолжают разъяснительную работу с жителями. Согласно требованиям санитарно-гигиенических норм, контейнеры регулярно очищаются, дезинфицируются места их установки.

В центре мониторинга при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, командированный в Баку полномочный представитель компании Mott MacDonald Артур Гуасти широко проинформировал общественность и представителей прессы о проделанной и предстоящей работе в рамках общей концепции, а также ответил на вопросы журналистов. Он сообщил, что повторное изучение композиции отходов осуществляется с целью детального изучения соотношения перерабатываемых отходов.

"Проделанная работа уже дает результаты. Изучается состав и вес повседневных отходов, показатели вносятся в базу данных. Если за начальный период объем поступивших отходов составлял шесть тонн, то теперь, спустя два месяца с начала процесса этот показатель составляет 22 тонны и продолжает расти", - сказал Гуасти.

Он сообщил, что результаты реализации проекта за первые два месяца очень обнадеживают, есть небольшие, не очень критичные проблемы, но они неизбежны, и совместными усилиями будут устранены.

Гуасти отметил, что в отличие от столиц ряда стран внедрение проекта в Баку осуществляется очень успешно и в ближайшем будущем он будет реализован и в других районах столицы. В настоящее время идет работа по определению состава и параметров отходов в этих районах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
  • В столице Азербайджана идет реализация пилотного проекта по регулированию бытовых отходов (ФОТО)
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