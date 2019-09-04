В бакинских школах продолжается раздача учебников (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учащимся общеобразовательных школ при Управлении образования по г. Баку раздаются учебники на 2019-2020 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Этот процесс продолжится до 6 сентября.

В случае каких-либо затруднений с получением учебников необходимо проинформировать руководство школы.

Срок использования учебников четыре года, и новыми заменяются только те, у которых истек указанный срок.

Учебники, которые выдаются на 2019-2020 учебный год, это в основном издания, которые использовались и в прежние годы, только часть из них была отпечатана в этом году.

Отметим, что в 2019-2020 учебном году для I-XI классов государственных общеобразовательных школ отпечатаны 5 668 865 экземпляров учебников и методических пособий в 322 наименованиях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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