В Баку состоится тестовый экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) и Коллегия адвокатов восьмого сентября проведут тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать членами Коллегии адвокатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Прием документов кандидатов был проведен Коллегией адвокатов.

Для участия в экзамене регистрацию прошел 241 человек.

Экзамен начнется в 10:00 и продолжится три часа.

На экзамен кандидаты должны принести оригинал документа, подтверждающего личность.

Экзамен будет проходить по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

На экзамене кандидатам будет задано 100 тестовых заданий по законодательству. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неправильные ответы не отражаются на результате правильных ответов. Кандидаты, набравшие на экзамене 60 и выше баллов, будут допущены к следующему туру.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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