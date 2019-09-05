В Баку впервые по новым правилам 243 семьи стали владельцами льготных квартир

БАКУ/Trend/ - Продолжается осуществление задач согласно изменениям в "Порядке приобретения гражданами на льготных условиях квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства", внесенных в соответствии с указом Президента Азербайджана № 469 от 14 января 2019 года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство жилищного строительства (MİDA), 12 и 14 июля 2019 года успешно завершена купля-продажа 243 из 253 квартир в зданиях 6-13 Ясамальского жилого комплекса, являющегося первым проектом ведомства. Сделки осуществлены за счет покупателей посредством системы "Льготная квартира" через портал "Электронное правительство".

Из 243 квартир, приобретенных на льготных условиях 43 - однокомнатных, 137 - двухкомнатных, и 63 - трехкомнатных.

Покупатели, используя льготы заплатили:

за однокомнатную квартиру 26 933 манатов (без льгот сумма составляла 29 925 манатов);

за двухкомнатную - 42 887 манатов (без льгот - 47 652 манатов);

за трехкомнатную - 58 875 манатов (без льгот 65 417 манатов).

Большинство граждан, которые приобрели квартиры, люди со стажем военной службы не менее трех лет, а также военнослужащие Азербайджана в запасе или отставке, госслужащие со стажем не менее 15 лет, в том числе работники особых видов госслужбы, имеющие стаж не менее трех лет.

Остальные 10 квартир Ясамальского жилого комплекса в ближайшие дни вновь будут выставлены на продажу.

Со статистическими данными продаж можно ознакомиться здесь.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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