Представитель комитета: Самым важным средством в борьбе с религиозным радикализмом является просвещение

БАКУ /Trend/ - Последние события показывают, что проблема религиозного радикализма не утратила своей актуальности, а превратилась в глобальную угрозу. Предотвратить это, добиться снижения таких угроз и создать условия для того, чтобы не допускать развития религиозного экстремизма является обязательным с точки зрения обеспечения национальной безопасности каждой страны.

Об этом, как передает Trend, сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Саяд Салахлы в ходе двухдневного семинара-совещания на тему "Отношения государства и религии в Азербайджане: история и современность", организованного Госкомитетом и Исполнительной властью Джалилабадского района.

Заместитель председателя отметил, что самым важным средством в борьбе c религиозным радикализмом является просвещение.

"В упомянутом процессе большая ответственность ложится на религиозных деятелей обладающих богатыми знаниями. Позиция и мысли этих деятелей должны быть содержательными и разумными. Интересы человечества и общества должны учитываться для того, чтобы верующие люди не шли неверным путем, не допускали религиозной дискриминации и враждебности", - сказал Салахлы.

По словам Салахлы, авторитетные религиозные деятели должны относиться с ответственностью к межрелигиозным и межкультурным отношениям и должны понимать насколько большое значение имеют предпринятые в этом направлении шаги с точки зрения безопасности общества.

"Они не должны позволить имеющим ложную духовную идентичность людям завладеть минбаром, который доверили им. Минбар это трибуна, и недопустимо позволить использовать ее в качестве инструмента в руках лиц, которые готовы пожертвовать интересами государства ради своей выгоды, скрываются за ширмой религии. Поскольку политизация религии по сей день, не принесла счастья ни в одно общество", - сказал Салахлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

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