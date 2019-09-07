Представитель комитета: Самым важным средством в борьбе с религиозным радикализмом является просвещение

7 сентября 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Последние события показывают, что проблема религиозного радикализма не утратила своей актуальности, а превратилась в глобальную угрозу. Предотвратить это, добиться снижения таких угроз и создать условия для того, чтобы не допускать развития религиозного экстремизма является обязательным с точки зрения обеспечения национальной безопасности каждой страны.

Об этом, как передает Trend, сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Саяд Салахлы в ходе двухдневного семинара-совещания на тему "Отношения государства и религии в Азербайджане: история и современность", организованного Госкомитетом и Исполнительной властью Джалилабадского района.

Заместитель председателя отметил, что самым важным средством в борьбе c религиозным радикализмом является просвещение.

"В упомянутом процессе большая ответственность ложится на религиозных деятелей обладающих богатыми знаниями. Позиция и мысли этих деятелей должны быть содержательными и разумными. Интересы человечества и общества должны учитываться для того, чтобы верующие люди не шли неверным путем, не допускали религиозной дискриминации и враждебности", - сказал Салахлы.

По словам Салахлы, авторитетные религиозные деятели должны относиться с ответственностью к межрелигиозным и межкультурным отношениям и должны понимать насколько большое значение имеют предпринятые в этом направлении шаги с точки зрения безопасности общества.

"Они не должны позволить имеющим ложную духовную идентичность людям завладеть минбаром, который доверили им. Минбар это трибуна, и недопустимо позволить использовать ее в качестве инструмента в руках лиц, которые готовы пожертвовать интересами государства ради своей выгоды, скрываются за ширмой религии. Поскольку политизация религии по сей день, не принесла счастья ни в одно общество", - сказал Салахлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане произошло землетрясение
Общество 6 сентября 14:17
Верующие должны пресекать попытки привнесения политических элементов в церемонии Ашуры - госкомитет
Общество 4 сентября 12:50
Госкомитет Азербайджана о правилах проведения ритуалов в месяц Мухаррам
Общество 2 сентября 20:52
В Сумгайыте выявлены незаконно работающие магазины по продаже товаров религиозного назначения
Общество 2 сентября 17:55
За последние пять лет сократилось число примкнувших к радикальным религиозным группам — Госкомитет
Общество 29 августа 14:47
Приостанавливается подача газа еще в 5 районов Азербайджана
Общество 26 июля 12:42
Лента новостей
КТК-Казахстан и КТК-Россия закупят насосы
Тендеры 09:55
В Туркменистане разработали закон о кибербезопасности
Туркменистан 09:55
Иран осваивает ремонт буксирных судов
Экономика 09:54
Одна из аудиторских компаний “большой четверки” выйдет на рынок ценных бумаг Узбекистана
Финансы 09:52
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Беларусь 09:49
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
В Узбекском Намангане созданы агропромышленные кластеры
Бизнес 09:40
Экспорт из турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан увеличился на 20%
Турция 09:18
Назначен посол Туркменистана во Вьетнаме
Туркменистан 09:18