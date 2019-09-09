В Баку завершились собеседования в рамках конкурса по приему на работу в столичные школы

БАКУ/Trend/ - В Баку завершился этап собеседования в рамках конкурса, объявленного Управлением образования города Баку, по приему на работу в общеобразовательные учреждения в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление, на собеседования были приглашены 488 человек, выбравшие соответствующие вакантные места. Из них 92 претендуют на место завуча по учебно-воспитательной работе, 47 – по воспитательной работе, 21 – на место руководителя по допризывной подготовке, 32 – психолога, 46 - руководителя детского объединения, 219 – лаборанта, 31 – библиотекаря.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, будут назначены на соответствующие должности.

Отметим, что согласно утвержденным соответствующим приказом министерства образования "Правилам определения потребности в учителях, приему на работу и перемещение педагогических кадров общеобразовательных учреждений и профессиональных лицеев, входящих в систему министерства образования Азербайджана", прием на работу и перемещение соответствующих кадров осуществляется в порядке, установленном соответствующим органом управления образованием.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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