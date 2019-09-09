В Баку завершились собеседования в рамках конкурса по приему на работу в столичные школы

9 сентября 2019 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку завершился этап собеседования в рамках конкурса, объявленного Управлением образования города Баку, по приему на работу в общеобразовательные учреждения в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление, на собеседования были приглашены 488 человек, выбравшие соответствующие вакантные места. Из них 92 претендуют на место завуча по учебно-воспитательной работе, 47 – по воспитательной работе, 21 – на место руководителя по допризывной подготовке, 32 – психолога, 46 - руководителя детского объединения, 219 – лаборанта, 31 – библиотекаря.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, будут назначены на соответствующие должности.

Отметим, что согласно утвержденным соответствующим приказом министерства образования "Правилам определения потребности в учителях, приему на работу и перемещение педагогических кадров общеобразовательных учреждений и профессиональных лицеев, входящих в систему министерства образования Азербайджана", прием на работу и перемещение соответствующих кадров осуществляется в порядке, установленном соответствующим органом управления образованием.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 09:39
В школах Азербайджана завершилась выдача учебников
Общество 7 сентября 15:59
В Азербайджане утверждены стандарты рабочих мест для лиц с инвалидностью
Политика 7 сентября 10:20
В Азербайджане начинается прием учителей на работу по срочному договору
Общество 6 сентября 18:22
В Азербайджане министерство объявило прием по более чем 200 вакантным местам
Общество 6 сентября 10:35
В Азербайджане проводятся собеседования кандидатов на должность руководителя допризывной подготовки молодежи (ФОТО)
Общество 29 августа 15:21
Лента новостей
Казахстанская компания по транспортировке нефти закупит трубы
Тендеры 16:39
Турция экспортировала в Грузию рыболовные суда
Турция 16:34
В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
Общество 16:31
Объем международных резервов Казахстана превысил $28 млрд
Бизнес 16:25
В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва
Общество 16:22
Компания «Сиязань Бройлер» значительно увеличит объем производства
Бизнес 16:20
Азербайджанская страховая компания увеличила чистую прибыль в 4,6 раза
Финансы 16:19
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 2-6 сентября
Энергетика 16:13
В пищевом рационе населения Азербайджана преобладает пшеничная продукция
Общество 16:12