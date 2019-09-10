Президентскими стипендиатами стали выпускники школ 27 городов и районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Поступившие в вузы Азербайджана в 2019-2020 учебном году абитуриенты, которым предоставлена Президентская стипендия, представляют 27 городов и районов страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Почти половина стипендиатов - выпускники школ регионов (в том числе восемь человек из сельских школ), один - выпускник школы интернатского типа, пятеро из семей, где один родитель, и т.д.

У 30 человек из списка как минимум один родитель занимается педагогической деятельностью.

47 человек – выпускники бакинских школ, восемь – выпускники школ Сумгыйыта, четверо - выпускники от каждой из школ Абшерона, Билясувара и Нахчывана, пятеро – выпускники школ, относящихся к оккупированным районам.

Отметим, что 25 человек из Президентских стипендиатов поступили в Азербайджанский медицинский университет, 23 - а Бакинскую высшую школу нефти, 21 - в Азербайджанский государственный экономический университет, 15 - в Бакинский государственный университет, семеро в Университет ADA, семеро – в Академию государственного управления, один – в Азербайджанский университет языков, один – в UFAZ, двое - в вуз специального назначения.

Напомним, что указ «Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджана» от третьего сентября 2001 года № 564 был дан великим лидером Гейдаром Алиевым.

Согласно этому указу, с того времени абитуриенты, показавшие самые высокие результаты в приемных экзаменах, и поступившие в вузы страны, удостаиваются Президентской стипендии.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 2004 года, число Президентских стипендиатов и сумма выдаваемой им стипендии была увеличена. Позднее размер стипендии еще несколько раз увеличивался, и в настоящее время составляет 210 манатов.

Отметим, что девятого сентября 2019 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии группе студентов, показавших самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2019/2020 учебном году и поступивших в высшие учебные заведения Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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