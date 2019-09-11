В Азербайджане будут наказывать лиц, привлекающих к принудительному труду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госслужба трудовой инспекции министерства труда и социальной защиты населения провела в Сумгайыте очередное мероприятие для работодателей на темы «Пресечение принудительного труда и торговли людьми» и «Пресечение неофициальной занятости», сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

В ходе мероприятия было отмечено, что согласно законодательства никто не может быть привлечен к принудительному труду, и заключению трудового договора насильно.

Закон запрещает принуждать к выполнению работы (услуги), не входящей в его трудовую функцию, шантажируя тем, что трудовой договор с ним будет расторгнут.

Лица, виновные в привлечении работника к принудительному труду, будут привлекаться к ответственности в порядке, установленном законодательством.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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