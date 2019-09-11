Ректор Педагогического университета о предстоящей практике студентов в Азербайджане

11 сентября 2019 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Рассмотрев возможности педагогической практики в бакинских школах мы хотели бы установить лимит численности студентов, которые смогут пройти практику в отдельно взятой школе и по определенной специальности. Потому что, равнодушие на этом этапе может оказать, как положительное, так и отрицательное влияние на будущий выбор карьеры студента.

Об этом сказал в среду Trend ректор Азербайджанского государственного педагогического университета Джафар Джафаров во время выступления на республиканской конференции работников образования.

По его словам по время педагогической практики возникают некоторые проблемы.

"Согласно государственному стандарту и плану образования по специальностям высшего образования, утвержденного в 2014 году, практика всех учащихся по педагогическим специальностям вузов Баку начинается в одно и то же время и несколько тысяч студентов идут в бакинские школы, в частности школы в центре Баку и образуется серьезная скученность. Во-вторых, в результате неучтенной нагрузки на имеющуюся инфраструктуру и кадровый потенциал школы снижается качество педагогической практики. Иногда студенты проходят практические занятия в одном единственном классе. Предлагаем, чтобы студенты проходили практику в классах разных возрастных категорий. Предлагается, чтобы на практических уроках участвовало руководство школы, результаты практики обсуждались педагогическим советом, а также чтоб студенты принимали активное участие в управленческой работе шолы», - сказал Джафаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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