Продажа льготных квартир в Баку начнется 16 октября

12 сентября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 16 октября в 11:00 начнется продажа 10 квартир в 10-13 зданиях, а также 560 квартир в зданиях 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Ясамальского жилого комплекса, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство жилищного строительства (MİDA).

Выбор квартир в порядке очереди начнется 18 октября в 11:00 и продолжится до 11:00 часов 30 октября.

Процедура приобретения квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу Президента Азербайджана № 1113 от 16 ноября 2016 года осуществляется в электронном порядке через систему «Güzəştli mənzil» на портале «Электронного правительства» www.e-gov.az

Правом покупки квартир обладают лишь граждане, у которых есть электронный кабинет в системе «Güzəştli mənzil». Граждане, обладающие электронным кабинетом, обладают равными правами в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации или порядкового номера. Правила пользования системой «Güzəştli mənzil» подробно изложены с видео и текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az

и www.mida.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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