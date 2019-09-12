Миграционная служба Азербайджана приняла 690 решений о выезде иностранцев из страны

12 сентября 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе в Государственной миграционной службе (ГМС) Азербайджана было зарегистрировано 81 861 обращение в связи с регистрацией по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу (ГМС).

От иностранцев и лиц без гражданства поступило 6 762 обращения о продлении срока пребывания в стране, выдаче разрешений на временное или постоянное проживание, прием, восстановление или выход из гражданства, установление гражданской принадлежности и статуса беженца, выдаче и продлении срока разрешений на осуществление трудовой деятельности.

Каждое из обращений было в отдельности рассмотрено и приняты решения, согласно требованиям азербайджанского законодательства.

В августе Служба приняла 1 788 решений о нарушениях в миграционной сфере иностранцами и лицами без гражданства, в том числе, в связи с нарушением требований административного законодательства.

Из решений 950 были связаны с применением штрафа за нарушение требований соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях. Из них 690 о выезде из страны, 260 – об узаконении проживания на территории страны.

Из 799 решений, принятых в связи с введением ограничения на въезд в страну, 125 были связаны с применением штрафа за нарушение требований соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях, 674 – с нарушением требований Миграционного кодекса.

27 решений были связаны с потерей разрешений на временное и постоянное проживание, шесть – с непринятием мер по своевременной регистрации и прекращении регистрации гражданами Азербайджана, проживающими в стране иностранцами или лицами без гражданства, предоставившими жилье иностранцам и лицам без гражданства.

Было принято восемь решений о нарушении правил трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства, и два решения – о нарушении требований других положений законодательства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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