В Азербайджане наполовину заполнена квота по трудоустройству иностранцев – госслужба

13 сентября 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году Кабинет Министров Азербайджана установил квоту для 6800 иностранных мигрантов, то есть, в течение года к трудовой деятельности в Азербайджане могут быть привлечены 6800 иностранцев.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, для получения разрешения на трудовую деятельность уже приняты заявления на более чем половину квоты.

Гусейнов добавил, что пошлина за разрешение на трудовую деятельность рознится в зависимости от срока его действия.

Он напомнил, что размер государственной пошлины за получение полугодового разрешения на трудовую деятельность составляет 500 манатов, размер пошлины за получение годового разрешения – 1000 манатов. «Миграционная служба старается, чтобы действие квоты не создавало напряженность для субъекта предпринимательства. Даже в случае заполнения квоты, государство может пересмотреть этот вопрос», - сказал глава службы.

Глава Службы подчеркнул, что лица, имеющие разрешение на постоянное проживание, или находящиеся в браке с гражданином Азербайджана, освобождены от получения разрешения на работу.

«Но и они считаются иностранными трудовыми мигрантами. Главное для государства — национализация рынка труда. В частности, это давно уже реализуется в энергетическом и нефтяном секторе. Если раньше к работам в Азербайджане привлекались иностранные специалисты, то теперь у нас свои специалисты, которые могут заменять иностранных специалистов. Поэтому это, естественно, отражается на квоте», - подытожил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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