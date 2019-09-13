В обращениях по возврату азербайджанцев, в рамках соглашений о реадмисии, Германия занимает высокое место

БАКУ/Trend/ - В статистике обращений по возврату граждан Азербайджана, в рамках соглашений о реадмисии, Германия занимает относительно высокое место.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов выступая на заседании Комитета ООН по защите прав всех трудовых мигрантов и их членов семьи на тему «Пути решения основных проблем трудовых мигрантов на фоне глобальных кризисов в изменяющемся мире».



По его словам, граждане Азербайджана, утерявшие паспорт, документ для пересечения границы через некоторые время в рамках соглашений о реадмисии высылаются миграционными ведомствами этих стран обратно.

"В статистике таких обращения Германия занимает сравнительно высокие места. Но хочу отметить, что такие случаи есть во всем мире. В Азербайджане, число таких случаев, ниже по сравнению с соседними государствами. Если учесть количественное соотношение населения Грузии и Армении, то число обращений гражданами этих странах по получению статуса беженцев выше, чем в Азербайджане в два или в три раза", - сказал Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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