Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)

17 сентября 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе Азербайджана завершилась реконструкция автомобильных дорог Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых и Боюк Амили-Былых-Амирван общей протяженностью 38 километров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Обе дороги IV технической категории. Ширина проезжей части шесть метров.

Вместо 42-х метрового моста над рекой Заламчай автодороги Боюк Амили-Былых-Амирван построен четырехпролетный мост, возведены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и пешеходные «зебры».

Автодорога Боюк Амили-Былых-Амирван протяженностью 19 километров, берущая начало с автомобильной дороги республиканского значения Агдаш-Зараган, охватывает 11 населенных пунктов с населением в восемь тысяч человек. А автодорога Боюк Амили-Былых-Амирван протяженностью 18 километров, берущая начало с автодороги республиканского значения Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, охватывает восемь населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек. Таким образом, обеспечено безопасное перемещение свыше 18 тысяч человек, облегчены грузо- и пассажироперевозки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
  • Завершилась реконструкция двух автодорог в Габалинском районе Азербайджана (ФОТО)
Новости по теме
В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
Общество 11 сентября 17:07
В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры
Общество 6 сентября 16:29
В Баку строится 60-метровый пешеходный переход
Общество 6 сентября 10:09
Сегодня ночью будет ограничено автомобильное движение на одном из проспектов Баку
Общество 4 сентября 17:36
В трех районах Баку наносится дорожная разметка
Общество 3 сентября 17:05
В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
Общество 3 сентября 12:41
Лента новостей
Нефть дешевеет после значительного удорожания
Экономика 10:02
Топ-менеджеры ТЭК Туркменистана обсудили вопросы по привлечению иностранных инвестиций
Энергетика 09:56
Туркменистан расширяет выпуск электропродукции
Энергетика 09:49
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:45
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Контракт века – основа нефтяной стратегии Азербайджана и залог будущего развития - вице-президент BP
Энергетика 09:36
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 сентября
Финансы 09:33
Сингапур предложил открыть в Туркменистане филиал своего вуза по менеджменту
Туркменистан 09:30
На электростанциях Туркменистана используется технология GE
Туркменистан 09:18