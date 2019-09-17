На ПМЖ в Азербайджан прибыло 1095 человек

17 сентября 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с января по июль 2019 года отделы ЗАГСа зарегистрировали 35 192 браков и 9 793 разводов, сообщает во вторник Trend.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число заключенных браков выросло с 5,9 до 6,1, а число разводов – с 1,5 до 1,7.

За вышеуказанный период соответствующие структуры МВД и Государственной миграционной службы (ГМС) зафиксировали 1 095 человек, приехавших в Азербайджан на постоянное проживание и 892 человека, уехавших их страны. Таким образом, миграционное сальдо составило +203 человека.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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